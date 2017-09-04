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Президент ПАРЄ поскаржився в комітет РЄ на незаконність резолюції про його відставку

Понеділок, 04 вересня 2017, 12:42
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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт подав заяву в Арбітражний комітет Ради Європи щодо незаконності резолюції ПАРЄ, яка відкрила шлях до усунення його з посади президента організації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Цікаво що цей орган не має повноважень робити ревізію резолюцій ПАРЄ, але вочевидь метою є інше - подальша колотнеча в Раді Європи, яка вигідна зараз Росії", - написав Ар’єв.

Глава української делегації в ПАРЄ нагадав, що Росія відмовилася платити внески в організацію,  "чим вчергове довела, що не збирається виконувати не тільки ціннісних, а й технічних зобов'язань".

Нагадаємо, наприкінці червня Парламентська асамблея Ради Європи схвалила рішення про внесення змін до власного регламенту, дозволивши змістити з посади президента Педро Аграмунта.

Аграмунт заявляє, що буде захищатися, бо процедури у ПАРЄ щодо його відставки "незаконні".

Голосування за відставку Аграмунта очікується на наступній сесії ПАРЄ, яка розпочинається 9 жовтня 2017 року.

Ініціатива щодо усунення Аграмунта з посади з’явилась після появи інформації про його візит у Сирію в складі російської делегації.

Детальніше про усунення Аграмунта з посади президента ПАРЄ читайте в матеріалі: "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ".

Читайте також: "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки".

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