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Британія продовжить захищати Скандинавію та Балтію від РФ після Brexit

Понеділок, 04 вересня 2017, 13:16
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Велика Британія допоможе захищати країни Північної Європи та Балтії від Росії після виходу зі складу Європейського союзу.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон, повідомляє EUobserver.

Джонсон нагадав, що Британія "заспокоювала своєю присутністю" союзників, що стоять перед "російським антагонізмом".

Він зазначив, що британські військові були відправлені до Естонії як частина батальйону НАТО в рамках стратегії стримування Росії.

"Це тверда демонстрація того, що Британія завжди буде стояти зі своїми союзниками перед зовнішньою агресією, а також послання іншим про те, що єдність, яку забезпечує і підтримує НАТО, ніколи не буде порушено. Коли ми вийдемо з ЄС, ми будемо продовжувати захищати та просувати наші спільні інтереси", - додав він.

У ці дні в Лондоні проходить зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС - Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Швеції, а також країн, що не є членами ЄС - Ісландії та Норвегії.

Так звана Північно-Балтійська вісімка має намір обговорити Північну Корею, Сирію та мирний процес на Близькому Сході.

Але, як очікується, міністри також обговорять ситуацію в Україні та дії Росії на тлі все зростаючої напруженості.

Як відомо, Росія та Білорусь 14 вересня починають масштабні військові навчання "Запад-2017", в яких можуть взяти участь 100 тисяч військових.

Скандинавські та Прибалтійські країни планують провести у той же період навчання Aurora-17.

Більше 19 тисяч переважно шведських солдатів візьмуть участь у маневрах разом з підрозділами з Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Литви, Норвегії та США.

Швеція не є членом НАТО, але вона посилює співпрацю з Альянсом у боротьбі з російськими кіберзагрозами та дезінформаційними кампаніями.

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