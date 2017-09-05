Могеріні: Брюссель продовжить переговори з Туреччиною про членство у ЄС

Вівторок, 05 вересня 2017, 08:40

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні підтвердила у понеділок, що переговори з Туреччиною про її членство у Євросоюзі продовжаться.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Заява Могеріні пролунала після того, як у неділю під час виборчих дебатів канцлерка Німеччини Ангела Меркель та її головний опонент на посаду глави уряду Мартін Шульц виступили за скасування переговорів про вступ.

Могеріні заявила, що країни ЄС можуть дискутувати щодо майбутнього членства Анкари у блоці, але незалежно від цього переговори продовжаться.

"Ми не завжди досягаємо згоди щодо всього. Є деякі проблеми… які дуже віддаляють наші позиції, але переговори тривають", - сказала Могеріні.

"Окрім переговорів про членство, ЄС та Туреччина є також регіональними партнерами, інколи непростими партнерами, ми співпрацюємо щодо багатьох різних глав", - додала вона.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що дискусії німецьких політиків про завершення переговорів з Туреччиною є атакою на основні цінності ЄС.