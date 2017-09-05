КНДР назвала підрив водневої бомби "подарунком" для США

Вівторок, 05 вересня 2017, 14:52

КНДР назвала останнє найпотужніше у своїй історії випробування водневої бомби "подарунковим набором" для США і попередила Вашингтон про майбутні "подарунки".

Про це у вівторок заявив посол КНДР при ООН Хан Тхе Сон на конференції у Женеві, повідомляє Reuters.

"Я гордий сказати, що всього два дні тому, 3 вересня, КНДР успішно провела випробування водневої бомби для міжконтинентальної балістичної ракети у рамках плану зі створення стратегічних ядерних сил", - сказав дипломат.

Він заявив, що недавні "оборонні заходи" КНДР є "подарунковим набором" для США.

"Сполучені Штати отримуватимуть і надалі "подарункові набори" від моєї країни, доки вони покладаються на нерозсудливі провокації та марні спроби тиску на КНДР", - сказав північнокорейський дипломат.

Хан Тхе Сон заявив, що санкції проти Північної Кореї не спрацюють, адже Пхеньян за жодних умов не буде обговорювати ядерне стримування.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило про нові можливі запуски балістичних ракет КНДР.

Детальніше про останню ескалацію довкола КНДР читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни".