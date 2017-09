Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії

Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України ще на шість місяців.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити санкції, які включають заморожування активів та заборони на в'їзд для 149 чиновників з Росії та сепаратистів, та щодо 38 компаній", - написав він.

EU ambs have today decided to extend asset freezes & visa bans on 149 officials from #Russia & separatists + 38 entities. #Ukraine #Crimea