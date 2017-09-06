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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії

Середа, 06 вересня 2017, 12:23
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Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України ще на шість місяців.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити санкції, які включають заморожування активів та заборони на в'їзд для 149 чиновників з Росії та сепаратистів, та щодо 38 компаній", - написав він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що до санкційного списку входять 153 фізичних осіб та 40 компаній.

Напередодні брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

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