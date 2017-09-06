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Словенія заблокує вступ Хорватії до ОЕСР через територіальний спір

Середа, 06 вересня 2017, 19:47
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Словенія не підтримуватиме початок процедури вступу Хорватії до Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомляє словенське видання Delo.

За інформацією видання, Словенія представила свою позицію на черговій зустрічі послів країн-членів ЄС (Coreper 2), де обговорювався доповідь Єврокомісії щодо розширення ОЕСР.

Традиційно члени ЄС, які входять до ОЕСР, завжди підтримують кандидатуру іншого члена союзу. Аргументом Словенії є те, що Хорватія не виконує умови, а саме не дотримується верховенство права, яке також передбачає повагу судових рішень. Інші посли не відповіли на позицію Словенії.

Очевидно, під невиконанням умов Словенія має на увазі відмову Хорватії виконувати рішення Гаазького суду у справі про територіальний спір в Піранській затоці, яке було прийнято не на користь Загреба.

ОЕСР прийме рішення про початок переговорів про вступ з кандидатами наприкінці вересня. Згідно з неофіційною інформацією, Генеральний секретар ОЕСР Хосе Ангел Гуррія пропонує почати переговори з Румунією, а також з Аргентиною, Бразилією та Перу. Інші два європейських кандидата, Хорватія та Болгарія, мабуть, не матимуть підтримки.

Оголошення про де-факто блокування вступу до ОЕСР - перший крок Словенії змусити Хорватію виконати рішення Гааги через тиск у всіх організаціях.

Нагадаємо, Словенія може подати позов до Суду ЄС проти Хорватії і зрештою заблокувати її вступ до Шенгенської зони в разі невиконання Загребом рішення щодо територіального спору в Піранській затоці.

Детальніше читайте у статті "До загострення готові: Хорватія та Словенія підвищують ставки в суперечці щодо морського кордону".

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Наталя Іщенко, для Європейської правди

До загострення готові: Хорватія та Словенія підвищують ставки в суперечці щодо кордону

Словенія заявила про одностороннє виконання рішення Гаазького арбітражу про встановлення кордону з Хорватією. Загреб це рішення виконувати відмовився. ЄС і НАТО отримали конфлікт між країнами-членами, але, здається, не мають чіткого плану, що з цим робити.


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