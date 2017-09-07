Порошенко призначив посла України в Македонії

До російських грошей додалися азербайджанські – на суму майже $3 млрд... Гроші, відмиті через цю схему, отримували родина керівника ЮНЕСКО, депутат з блоку Ангели Меркель, кандидат в президенти Словенії на майбутніх виборах та інші політики.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

Словенія заявила про одностороннє виконання рішення Гаазького арбітражу про встановлення кордону з Хорватією. Загреб це рішення виконувати відмовився. ЄС і НАТО отримали конфлікт між країнами-членами, але, здається, не мають чіткого плану, що з цим робити.