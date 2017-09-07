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Порошенко призначив посла України в Македонії

Четвер, 07 вересня 2017, 08:14
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Президент України Петро Порошенко призначив Наталію Задорожнюк надзвичайним і повноважним послом України в Македонії.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Задорожнюк Наталію Іванівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Македонія", - йдеться в документі.

Раніше Наталія Задорожнюк обіймала посаду посла з особливих доручень.

До грудня 2016 року посаду посла в Македонії обіймав Юрій Гончарук.

Після його звільнення тимчасовим повіреним у справах України в Республіці Македонія став Ростислав Палагусинець.

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