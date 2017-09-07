Порошенко призначив посла України в Македонії

Президент України Петро Порошенко призначив Наталію Задорожнюк надзвичайним і повноважним послом України в Македонії.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Задорожнюк Наталію Іванівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Македонія", - йдеться в документі.
Раніше Наталія Задорожнюк обіймала посаду посла з особливих доручень.
До грудня 2016 року посаду посла в Македонії обіймав Юрій Гончарук.
Після його звільнення тимчасовим повіреним у справах України в Республіці Македонія став Ростислав Палагусинець.