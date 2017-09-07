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У Гельсінкі відкрили Європейський центр з протидії гібридним загрозам

Четвер, 07 вересня 2017, 12:37
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У фінській столиці Гельсінкі відкрили Європейський центр з протидії гібридним загрозам, створений 12 країнами ЄС і НАТО.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Під гібридними погрозами вбачають, серед іншого, поширення неправдивої інформації, атаки проти інформаційних систем, а також інші види атак за допомогою сучасних технологій. Це - ворожі дії, спрямовані на дестабілізацію держави без формального оголошення війни.

Зараз у діяльності центру бере участь 12 країн: Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Франція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Польща, Естонія, Латвія і Литва. Можливо, що в майбутньому до центру приєднаються й інші країни.

Як раніше заявили представники центру, його метою не є пряме віддзеркалення атак, а дослідницька робота. Центр також організовуватиме спільні навчання і покращуватиме способи обміну інформацією.

На даний момент в Гельсінкі працює сім дослідників і інших співробітників. Інші країни повинні в найближчому майбутньому відправити у фінську столицю своїх співробітників. Центр з гібридних загроз також тісно співпрацює з Євросоюзом і НАТО.

Гібридну небезпеку становлять не тільки держави, але і, наприклад, терористичні та злочинні організації. Однак на семінарі, організованому на честь відкриття центру, заступник генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорінгхофен згадав лише одну державу.

" Росія – одна з головних країн, за якою ми спостерігаємо. В якості прикладів можна навести анексію Криму, події в Східній Україні і кібератаки проти Демократичної партії США. Росія є одним з головних діячів, але не єдиним", - заявив він.

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