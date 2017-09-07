Знайти
АКТУАЛЬНО

Додон покарає всіх військових, причетних до навчань з Україною

Згода росіян на миротворців на Донбасі не зніме з них санкцій - Порошенко

Порошенко озвучив головні завдання на шляху до членства в ЄС

Порошенко застеріг Раду від зміни "безвізових законів"

"Фабрика тролів" з РФ купувала політичну рекламу у Facebook перед виборами в США

Ураган "Ірма" майже повністю зруйнував острів Сен-Мартен, 6 загиблих

Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону






ІДІЛ готує нову хвилю терактів у Європі – ЗМІ

Четвер, 07 вересня 2017, 13:54
Версія для друку Коментарі

Лідер терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді планує нову хвилю терактів у європейських країнах, щоб підняти бойовий дух терористів після поразок в Іраку і Сирії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на главу курдської розвідки Лахура Талабані.

"Ми будемо бачити набагато більше нападів на Захід, які покликані підвищити бойовий дух бойовиків, які зазнали важких втрат", - сказав Талабані.

За його словами, може йтися про теракти зі складною організацією, якою займатимуться люди з оточення аль-Багдаді.

Він також зазначив, що на території Іраку можуть з'явитися групи молодих екстремістів, якщо влада країни не зробить в цьому відношенні радикальних політичних реформ.

"ІДІЛ втратила багато землі в Іраку і Сирії, але це не кінець ІДІЛ" - сказав Талабані.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:31
Британія направила морських піхотинців та інженерів армії на вражені ураганом території
14:19
фото
Ізраїль атакував об’єкти у Сирії, які пов'язують із виробництвом хімічної зброї
13:54
ІДІЛ готує нову хвилю терактів у Європі – ЗМІ
13:52
ЄС готовий допомогти постраждалим від урагану "Ірма" територіям
13:30
Представництво ЄС очікує, що Рада прийме закон щодо прозорості у видобувних галузях
13:11
У Таллінні проходять кібернавчання для міністрів оборони країн ЄС
12:59
Ураган "Ірма": Нідерланди заявили про дуже великі збитки у своїй частині Сен-Мартену
12:37
У Гельсінкі відкрили Європейський центр з протидії гібридним загрозам
12:24
Додон покарає всіх військових, причетних до навчань з Україною
12:17
Польща не буде виконувати рішення інституцій ЄС щодо переселення біженців
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН

Київ не зможе просто відкинути російську пропозицію, адже саме ми кликали миротворців. Такий крок не зрозуміють наші західні партнери і особливо учасники "нормандського формату". Потрібне чітке пояснення, чому Росії потрібно сказати "ні" та яка миротворча операція має сенс...

Три мільярди на хабарі: в ЄС розкрили масштабну схему виплат за "допомогу" Азербайджану

До російських грошей додалися азербайджанські – на суму майже $3 млрд... Гроші, відмиті через цю схему, отримували родина керівника ЮНЕСКО, депутат з блоку Ангели Меркель, кандидат в президенти Словенії на майбутніх виборах та інші політики.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  