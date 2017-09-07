ІДІЛ готує нову хвилю терактів у Європі – ЗМІ

Четвер, 07 вересня 2017, 13:54

Лідер терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді планує нову хвилю терактів у європейських країнах, щоб підняти бойовий дух терористів після поразок в Іраку і Сирії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на главу курдської розвідки Лахура Талабані.

"Ми будемо бачити набагато більше нападів на Захід, які покликані підвищити бойовий дух бойовиків, які зазнали важких втрат", - сказав Талабані.

За його словами, може йтися про теракти зі складною організацією, якою займатимуться люди з оточення аль-Багдаді.

Він також зазначив, що на території Іраку можуть з'явитися групи молодих екстремістів, якщо влада країни не зробить в цьому відношенні радикальних політичних реформ.

"ІДІЛ втратила багато землі в Іраку і Сирії, але це не кінець ІДІЛ" - сказав Талабані.