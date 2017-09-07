США підготували указ про санкції проти країн, що торгують із КНДР

Четвер, 07 вересня 2017, 15:04

Глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що підготував урядове розпорядження для президента США Дональда Трампа, що передбачає санкції проти країн, що торгують з Північною Кореєю.

Про це повідомляє The Hill.

"Якщо ми не отримаємо ці додаткові санкції в ООН, то як я вже говорив на вихідних, я підготував виконавчий указ, який вже можна відправляти на стіл президенту. Указ дозволить припинити торгівлю та ввести санкції проти всіх, хто займається торгівлею з Північною Кореєю ", - сказав Мнучін журналістам.

"Цілком очевидно, що зараз увага зосереджена на тому, щоб в ООН ввели додаткові санкції", - сказав Мнучін.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон пропонує ввести ембарго на постачання нафти Пхеньяну та заморозити активи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерами Північної Кореї через підтримку КНДР.

Як відомо, найактивніше КНДР торгує з Китаєм, який вже розкритикував погрозу Трампа.