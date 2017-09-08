"Ніж у спину": Угорщина розкритикувала український закон про освіту

П'ятниця, 08 вересня 2017, 07:55

МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Про це ідеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, розміщеній на сайті уряду.

"Україна встромила Угорщині ножа в спину, внісши зміни в закон про освіту, який сильно порушує прав угорської меншини", - заявив Сіярто, відзначивши, що Угорщина вважає закон ганебним.

"Ганебно, що країна, яка прагне розвивати дедалі тісніші відносини з Європейським Союзом схвалила рішення, що є у повній опозиції до європейських цінностей. Це неприпустимо, що Україна позбавила угорців їх права навчатися рідною мовою в школах і університетах, і залишила їм таку можливість тільки в дитячих садах і початкових школах", - сказав Сіярто.

Законодавчі зміни ставлять під загрозу функціонування більшості шкіл в Закарпатті та порушують права 150 тисяч угорців, що проживають в Україні, наголосив він. Уряд Угорщини активізується на всіх можливих європейських форумах, щоб нові правила не вступили в силу, додав Сіярто.

Міністр вважає це рішення особливо недружелюбним, враховуючи той факт, що в останні місяці Будапешт кілька разів роз'яснював української адміністрації, що заплановані зміни є порушенням угорських інтересів.

"Це було зроблено незважаючи на те, що в останні роки Угорщина надала Україні кілька форм допомоги, які мають фундаментальне значення в зв'язку з процесом європейської інтеграції, а також соціальної і безпекової ситуації в Україні", - відзначив глава угорського МЗС.

Румунія заявила про свою занепокоєність у зв’язку з ухваленим Верховною радою законом про освіту і можливим порушенням прав національних меншин.