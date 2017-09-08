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За президентства Трампа дедалі більше американців хочуть німецький паспорт

П'ятниця, 08 вересня 2017, 09:28
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Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США все більше американців хочуть отримати громадянство Німеччини.

Про це в четвер, 7 вересня, повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, пише Deutsche Welle.

Згідно з оприлюдненою статистикою, впродовж першого півріччя 2017 року від громадян США надійшло більше заявок на отримання німецького громадянства, ніж за ввесь 2016 рік.

Якщо впродовж 2016 року 792 громадянина США захотіли отримати німецький паспорт, то лише за перше півріччя поточного року таких було вже 940. Ще 250 заяв на отримання громадянства Німеччини від американців надійшло в липні та серпні 2017 року.

Серед тих, хто подав прохання на отримання громадянства Німеччини, зокрема й ті, хто колись емігрували з Німеччини до США.

Так само до цього числа належать і жертви нацистського режиму або нащадки тих, кого під час правління нацистів з 1933 по 1945 роки позбавили німецького громадянства, наголошується в повідомленні німецького зовнішньополітичного відомства.

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