Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо воєнних репарацій

П'ятниця, 08 вересня 2017, 16:06

Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє AFP.

"У серпні 1953 року Польща прийняла зобов'язуюче рішення ... відмовитися від вимог щодо подальших військових репарацій", - сказав речник німецького уряду, додавши, що, на думку Берліна, "це питання було врегульоване як юридично, так і політично".

Зайберт зазначив, що Німеччина повністю визнає свою відповідальність у Другій світовій війні, підкреслюючи, що вона також виплатила значні репарації Польщі за загальні військові збитки.

Як відомо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Польща має право вимагати репарацій від Німеччини, додавши, що польський уряд все ще визначає свою офіційну позицію з приводу цього.