Ураган "Ірма": на голландський частині Сен-Мартена 2 загиблих і 43 поранених

П'ятниця, 08 вересня 2017, 19:16

На частині території острова Сан-Мартен, що належить Нідерландам, ураган "Ірма" забрав життя двох людей, ще 43 особи отримали травми.

Про це оголосив голландський уряд, повідомляє NOS.

Повідомляється також, що всіх пацієнтів місцевої лікарні, які перебували у відділення інтенсивної терапії, ще до урагану евакуювали на Кюрасао та на Арубу.

Сьогодні стало відомо, що внаслідок урагану "Ірма" на французьких заморських островах Сен-Мартен і Сен-Бартелемі у Карибському морі загинули щонайменше 9 осіб, ще 7 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, за оцінками місцевої влади ураган "Ірма" зруйнував 95% французької частини острова Сен-Мартен.

Ураган "Ірма", якому присвоїли максимальний ступінь небезпеки, обрушився на карибські острови 6 вересня. Швидкість вітру досягала 300 км/годину.

Ураган "Ірма" вважається найпотужнішим за десятиліття в Атлантиці.