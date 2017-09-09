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КНДР відзначила державне свято із закликом створити "новітню зброю чучхе"

Субота, 09 вересня 2017, 16:32
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Північна Корея відсвяткувала свій день заснування в суботу із закликами про створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Державні засоби масової інформації КНДР заявили, що країна "повинна створювати найсучаснішу зброю чучхе у більшій кількості". Чучхе - це марксистська та націоналістична ідеологія країни.

"Незалежно від того, як США та її ляльки здіймають ґвалт, наша республіка, яка має сильні війська та найпотужніші боєприпаси та зброю, а територія якої перетворюється на фортеці, і всі її люди озброєні до зубів, буде залишатися неприступною цитаделлю", - сказала вона.

Південна Корея напередодні попередила, що КНДР у день державного свята може провести нове випробування. У минулому році Північна Корея провела своє п'яте ядерне випробування 9 вересня.

Нагадаємо, США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом проголосувати щодо нових санкцій проти Північної Кореї в понеділок, 11 вересня.

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