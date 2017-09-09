РФ назвала фальшивкою доповідь ООН щодо хімзброї та бомбардувань в Сирії

Субота, 09 вересня 2017, 17:09

Росія назвала "погано ангажованою фальшивкою" доповідь комісії з розслідування порушень прав людини в Сирії в частині, що стосується звинувачень на адресу Москви і Дамаска.

Відповідну заяву зробив постпред Росії при Женевському відділенні ООН Олексій Бородавкін, повідомляє РІА Новості.

"Доповідь в частині, що стосується Росії і застосування хімічної зброї Збройними силами Сирії є прикладом політично ангажованої фальшивки, причому ще й незграбно сфабрикованої", - сказав він.

Бородавкін також заявив, що Москві не варто звертати увагу на подібні звинувачення.

Деякий час тому торгувати русофобської брехнею стало модним в політичних і дипломатичних колах. Але ситуація поступово змінюється. Навіть там, де такі вигадки ще залишаються затребуваними, політична ціна на них стрімко падає", - додав він.

Нагадаємо, представники ООН заявили, що сирійський уряд несе відповідальність за газову атаку з використанням зарину, яка сталася у квітні в сирійській провінції Ідліб.

Через два дні Ізраїль завдав авіаудару по території сирійської провінції Хама, знищивши об’єкти, які можуть бути пов'язані з виробництвом хімічної зброї.

Автори документа також стверджують, що російські літаки бомблять лікарні в Сирії на територіях, підконтрольних опозиції.