Каталонський референдум: кількість поранених зросла до 761

Неділя, 01 жовтня 2017, 21:33

Кількість поранених у ході сутичок з поліцією в день референдуму про незалежність Каталонії зросла до 761 особи.

Про це повідомляє EL Pereodico, посилаючись на дані женералітату (уряду) Каталонії.

В уряді уточнюють – стан двох людей оцінюється як дуже важкий. Наразі їх госпіталізовано у шпиталь Сен-Пау.

Нагадаємо, досі повідомлялося про 465 поранених.

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Виборці з самого ранку вишикувалися в черги перед дільницями. Іспанська поліція після початку голосування вдалася до спроб заблокувати дільниці і вилучити виборчі урни. Поліцію Каталонії при цьому звинувачують у бездіяльності і невиконанні рішення суду.

Лідер Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанський уряд у невиправданому насильстві і заявив, що поліція стріляє у людей гумовими кулями.