Земан порівняв Косово і анексований Крим, заявивши про подвійні стандарти

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 14:01
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Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Європа застосовує подвійні стандарти у питанні окупованого Криму, навівши в якості прикладу визнання незалежності Косова.

Про це він сказав під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Я згадував про Крим, з іншої сторони є Косово. Я не думаю, що незалежність Косова була розумним рішенням. Одні стандарти застосовувалися до Косова й інші стандарти застосовувалися до Криму", - сказав Земан.

Раніше Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Як відомо, 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі. У 2016 році було підписано Угоду про асоціацію між Косовом та Євросоюзом.

В той же час, Крим був окупований російськими військовими і на півострові був проведений так званий "референдум" про приєднання до РФ, організований представниками місцевої влади, призначеними Кремлем. Анексію Криму не визнають ні Євросоюз, ні США.

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