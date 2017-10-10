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Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо Криму – посольство

Вівторок, 10 жовтня 2017, 18:09
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У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що президент Чехії Мілош Земан під час виступу в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексованого Криму.

Про це заявив радник-посланник, прес-секретар посольства Чехії в Україні Давід Машек, повідомляє УНІАН.

"Посольство зафіксувало інформацію, що з'явилася в ЗМІ стосовно виступу Земана у Парламентській асамблеї Ради Європи. За даними ЗМІ, у деяких частинах виступу йшлося про його особисту точку зору", - йдеться у письмовій відповіді Машека.

При цьому у посольстві зауважили, що "із проханням про коментар необхідно звернутися до прес-служби Офісу президента Чеської Республіки".

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Джерело в керівництві МЗС повідомило "Європейській правді", що Міністерство закордонних справ України готує офіційну реакцію на заяву президента Чехії Мілоша Земана і вимагатиме вибачень у офіційної Праги.

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