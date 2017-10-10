Знайти
АКТУАЛЬНО

Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ не відповідає нашій зовнішній політиці

МЗС України офіційно відповів на заяву Земана щодо "продажу" Криму

Ягланд: якщо Росія не платитиме внески, вона втратить статус члена РЄ

Депутатка з Кіпру обрана президентом ПАРЄ – офіційно

Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії

МЗС у відповідь Угорщині: рішення щодо України не можуть прийматися без України

Посол: пропозиція Земана узаконити анексію Криму є цинічною і неприйнятною






Глава Каталонії: Все що ми хотіли - це референдум у "шотландському стилі"

Вівторок, 10 жовтня 2017, 20:49
Версія для друку Коментарі

Каталонія хотіла законного провдення референдуму щодо питання незалежності на зразок такого, що відбувся у Шотландії.

Про це заявив президент Каталонії Карлес Пучдемон у своєму виступі перед парламентом Каталонії.

"Ми робили запити 18 разів", - сказав Пучдемон. "Все, що ми хотіли - це проведення референдуму у шотландському стилі, де обидві сторони змогли визначити свої погляди на майбутнє. Нам було відмовлено, знову і знову."

"Ми не божевільні, ми не бунтівники, ми просто нормальні люди, які хочуть голосувати. У нас немає нічого проти Іспанії - навпаки, ми хочемо мати кращого розуміння", - додав він.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Читайте також: "З референдумом на вихід: Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
21:03
Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії
20:49
Глава Каталонії: Все що ми хотіли - це референдум у "шотландському стилі"
20:31
Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ не відповідає нашій зовнішній політиці
19:33
Прем’єр Шотландії: каталонці мають право визначати своє майбутнє
19:12
Парламент Каталонії в очікуванні виступу Пучдемона, половина депутатів відсутні
18:49
МЗС України офіційно відповів на заяву Земана щодо "продажу" Криму
18:36
Посол: Чехія за санкції проти РФ до відновлення Україною контролю над Кримом
18:32
МЗС у відповідь Угорщині: рішення щодо України не можуть прийматися без України
18:16
ЄС має намір відновити роботу посольства в Лівії - ЗМІ
18:09
Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо Криму – посольство
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Трамп оголосив війну СОТ: чим ризикує Україна

Програвши торговельну суперечку в СОТ, Росія подає апеляцію. А оскільки розгляд апеляцій заблоковано, то остаточне рішення не буде ухвалене невизначено довгий термін. А отже, можна зберігати порушення, причому – на цілком легальних підставах.

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ

Україна домагалася покарання Аграмунта майже рік. Між тим, добровільна відставка політика – не найкращий варіант для України. Те, що Аграмунт більше не буде президентом – добре, та його заява зламала плани і може мати неприємні наслідки для нас...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  