Глава Каталонії: Все що ми хотіли - це референдум у "шотландському стилі"

Вівторок, 10 жовтня 2017, 20:49

Каталонія хотіла законного провдення референдуму щодо питання незалежності на зразок такого, що відбувся у Шотландії.

Про це заявив президент Каталонії Карлес Пучдемон у своєму виступі перед парламентом Каталонії.

"Ми робили запити 18 разів", - сказав Пучдемон. "Все, що ми хотіли - це проведення референдуму у шотландському стилі, де обидві сторони змогли визначити свої погляди на майбутнє. Нам було відмовлено, знову і знову."

"Ми не божевільні, ми не бунтівники, ми просто нормальні люди, які хочуть голосувати. У нас немає нічого проти Іспанії - навпаки, ми хочемо мати кращого розуміння", - додав він.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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