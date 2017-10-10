Глава Каталонії: Все що ми хотіли - це референдум у "шотландському стилі"

Каталонія хотіла законного провдення референдуму щодо питання незалежності на зразок такого, що відбувся у Шотландії.
Про це заявив президент Каталонії Карлес Пучдемон у своєму виступі перед парламентом Каталонії.
"Ми робили запити 18 разів", - сказав Пучдемон. "Все, що ми хотіли - це проведення референдуму у шотландському стилі, де обидві сторони змогли визначити свої погляди на майбутнє. Нам було відмовлено, знову і знову."
"Ми не божевільні, ми не бунтівники, ми просто нормальні люди, які хочуть голосувати. У нас немає нічого проти Іспанії - навпаки, ми хочемо мати кращого розуміння", - додав він.
Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.
За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.
У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.
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