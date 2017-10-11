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Посольство України отримує вибачення від чехів через слова Земана – Перебийніс

Середа, 11 жовтня 2017, 07:52
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Посольство України у Чехії  отримує слова підтримки і вибачення від чехів через скандальну заяву президента Мілоша Земана про Крим.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Хочу подякувати десяткам чехів, часто зовсім незнайомим людям, які сьогодні надіслали посольству слова підтримки і ... вибачень" - написав він.

"Я добре знаю, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями в нашій боротьбі проти російського агресора і окупанта. Інакше й бути не може в країні, народ якої дав світу Вацлава Гавела" - додав посол.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента Мілоша Земана під час його виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

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