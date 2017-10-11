В протестних акціях у Франції взяли участь до 400 тисяч людей

Середа, 11 жовтня 2017, 08:53

У вівторок на протестні акції по всій Франції вийшли 209 тисяч людей.

Такими є дані міністерства внутрішніх справ Франції, повідомляє Le Figaro.

За даними міністерства, 183 тисяч людей протестували у регіонах і 26 тисяч – у Парижі.

Загалом по всій країни пройшло 186 різних акцій.

В той же час організатори страйку державних службовців стверджують, що в акціях взяли участь 400 тисяч людей.

Страйкарі протестували проти скорочення посад та вимагали індексацію посадових окладів.

У ЗМІ страйк називали найбільшим випробуванням для президента Макрона, який анонсував заходи по оздоровленню французької економіки.