Знайти
АКТУАЛЬНО

Росія недоплатила в бюджет Ради Європи вдвічі більше, ніж обіцяла

ЄС відхилить ініціативу Угорщини про перегляд Асоціації з Україною – журналіст

Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність, Мадрид готує заходи у відповідь – ЗМІ

Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії

Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ не відповідає нашій зовнішній політиці

МЗС України офіційно відповів на заяву Земана щодо "продажу" Криму

МЗС у відповідь Угорщині: рішення щодо України не можуть прийматися без України






Макрон: дебати про майбутнє ЄС необхідно розпочати зараз

Середа, 11 жовтня 2017, 09:48
Версія для друку Коментарі

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що лідери ЄС мають один рік, щоб викласти своє бачення майбутнього ЄС напередодні виборів до Європейського парламенту в 2019 році.

Про це пише Politico.

"Я думаю, нам потрібно почати дискусію, у нас є рік, щоб прояснити і скласти загальну дорожню карту", ​​- сказав Макрон, виступаючи в університеті Гете у Франкфурті.

Президент Франції заявив, що хоче частіше відвідувати Німеччину, щоб почати європейську дискусію, і запросив канцлерку Ангелу Меркель відвідати Францію, "а також інших охочих лідерів".

Виступаючи перед відкриттям Франкфуртського книжкового ярмарку у вівторок увечері, Макрон закликав до амбітних європейських реформ.

"Якщо ми готові до спільної політики в області безпеки, цифрової інфраструктури, енергетики, міграції, боротьби з тероризмом, то хто може пояснити мені, чому ми не можемо мати загальний бюджет єврозони?", - сказав він.

Детальніше про пропоновану Макроном реформу ЄС читайте у статті "Французький погляд на майбутнє ЄС: які реформи пропонує Еммануель Макрон".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:47
Росія недоплатила в бюджет Ради Європи вдвічі більше, ніж обіцяла
10:29
ЄС відхилить ініціативу Угорщини про перегляд Асоціації з Україною – журналіст
10:12
Додон пообіцяв Путіну, що не підпише "жоден антиросійський закон"
10:11
Глава МЗС ФРН назвав безвідповідальним проголошення незалежності Каталонії
09:53
Уряд Каталонії: якщо Мадрид призупинить автономію, діалог буде виключений
09:48
Макрон: дебати про майбутнє ЄС необхідно розпочати зараз
09:33
відео
Глава МЗС Сербії заспівав для Ердогана турецькою
09:30
У Греції схвалили закон, який полегшує зміну юридичної статі
09:11
Мей закликала Трампа не розривати ядерну угоду з Іраном
08:53
В протестних акціях у Франції взяли участь до 400 тисяч людей
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій

Головна мета візиту Земана була в тому, щоби він заявив про необхідність зняття санкцій з РФ – і саме з цього він почав виступ. А скандальні заяви про Крим стали лише доповненням до основного меню... Та це не привід здаватися, ми маємо всі шанси на дипломатичну перемогу...

Юрій Панченко, Європейська правда

Трамп оголосив війну СОТ: чим ризикує Україна

Програвши торговельну суперечку в СОТ, Росія подає апеляцію. А оскільки розгляд апеляцій заблоковано, то остаточне рішення не буде ухвалене невизначено довгий термін. А отже, можна зберігати порушення, причому – на цілком легальних підставах.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  