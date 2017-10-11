Макрон: дебати про майбутнє ЄС необхідно розпочати зараз

Середа, 11 жовтня 2017, 09:48

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що лідери ЄС мають один рік, щоб викласти своє бачення майбутнього ЄС напередодні виборів до Європейського парламенту в 2019 році.

Про це пише Politico.

"Я думаю, нам потрібно почати дискусію, у нас є рік, щоб прояснити і скласти загальну дорожню карту", ​​- сказав Макрон, виступаючи в університеті Гете у Франкфурті.

Президент Франції заявив, що хоче частіше відвідувати Німеччину, щоб почати європейську дискусію, і запросив канцлерку Ангелу Меркель відвідати Францію, "а також інших охочих лідерів".

Виступаючи перед відкриттям Франкфуртського книжкового ярмарку у вівторок увечері, Макрон закликав до амбітних європейських реформ.

"Якщо ми готові до спільної політики в області безпеки, цифрової інфраструктури, енергетики, міграції, боротьби з тероризмом, то хто може пояснити мені, чому ми не можемо мати загальний бюджет єврозони?", - сказав він.

Детальніше про пропоновану Макроном реформу ЄС читайте у статті "Французький погляд на майбутнє ЄС: які реформи пропонує Еммануель Макрон".