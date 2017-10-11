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Трамп відвідає Британію на початку 2018 року, але без аудієнції у королеви – ЗМІ

Середа, 11 жовтня 2017, 14:37
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Президент США Дональд Трамп на початку 2018 року відвідає Велику Британію з робочим візитом, який не включатиме офіційний прийом у королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє Evening Standard.

За даними видання, дипломати обговорюють плани щодо "робочого візиту" президента США, який не буде вважатися повноцінним державним візитом, дата якого наразі не визначена.

І замість церемонії з виходом і проходом по червоній килимовій доріжці, що демонструє особливі відносини, візит Трампа, ймовірно, буде частиною туру по декількох країнах.

Британські та американські джерела повідомляють, що повноцінний державний візит Трампа до Великої Британії відбудеться на певному етапі, але жодні дати поки не обговорюються.

Нагадаємо, королева Британії Єлизавета ІІ під час виголошення своєї промови у парламенті не згадала про майбутній державний візит президента США Дональда Трампа до Британії.

Як відомо, у Британії зібрали 1,8 млн підписів під петицією проти державного візиту Трампа і його аудієнції з королевою Єлизаветою.

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