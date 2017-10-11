ЄС відмовив Молдові у наданні 28 млн євро на судову реформу

Середа, 11 жовтня 2017, 17:51

Євросоюз не буде перераховувати додаткові кошти до державного бюджету Республіки Молдова для підтримки реформ в секторі правосуддя.

Про це йдеться в заяві на сайті представництва ЄС в Молдові.

"ЄС уважно стежив за процесом реформ і відзначив, що молдовська влада проявили недостатню прихильність до реформування сектора правосуддя в 2014 і 2015 роках. При недостатньому розподілі коштів і персоналу необхідні реформи не проводилися. В результаті, прогресу було недостатньо", - йдеться в заяві.

Це означає, що молдовська влада не виконала умови ЄС для отримання останнього фінансового траншу в рамках програми реформи правосуддя на суму 28 млн євро. Ця сума не буде виплачена державному бюджету Молдови, але залишиться в ЄС.

Секторальна бюджетна допомога Молдові, спрямована на реформування юстиції, повинна була скласти 58,2 млн євро. З цієї суми 15 млн євро Молдові виділили в листопаді 2013 року, ще 13,2 млн країна отримала в серпні 2014-го.