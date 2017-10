У декларації Східного партнерства буде згадка про європейські прагнення України

У декларації саміту "Східного партнерства" буде згадка про європейські прагнення України, Молдови та Грузії.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"(Згадку про - Ред.) європейські прагнення Грузії, Молдови та України залишили у декларації саміту "Східного партнерства", - написав він.

the European aspiration of #Georgia, #Moldova & #Ukraine remains in the #EaP declaration.