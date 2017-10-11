Знайти
АКТУАЛЬНО

У декларації Східного партнерства буде згадка про європейські прагнення України

Екс-прем'єру Португалії висунули звинувачення у 31 злочині

ЄС запросив Лукашенка в Брюссель на саміт "Східного партнерства"

Парламент Данії вперше обговорить закон, що може заблокувати Північний потік-2

Посли ЄС досягли компромісу щодо декларації саміту "Східного партнерства"

Порошенко відповів Земану щодо "продажу" Криму: цього не буде

Порошенко у ПАРЄ: поведінка РФ за три роки не змінилася, агресія триває






У декларації Східного партнерства буде згадка про європейські прагнення України

Середа, 11 жовтня 2017, 18:04
Версія для друку Коментарі

У декларації саміту "Східного партнерства" буде згадка про європейські прагнення України, Молдови та Грузії.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"(Згадку про - Ред.) європейські прагнення Грузії, Молдови та України залишили у декларації саміту "Східного партнерства", - написав він.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу досягли компромісу щодо тексту декларації для саміту "Східного партнерства", який відбудеться у листопаді в Брюсселі.

Однак, не було відомо, чи будуть згадуватися у декларції європейські прагнення України, Молдови та Грузії.

Раніше повідомлялося, що Естонія готує компромісне формулювання щодо європейських прагнень України для декларації саміту "Східного партнерства".

Нагадаємо, у липні 19-й саміт Україна-ЄС завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації через розбіжності щодо формулювання про "європейські прагнення України" - Київ наполягав на цій фразі, Нідерланди і інші країни були проти.

Читайте також на сайті ЄвроПравди: "Партнерство на три роки: що ЄС готовий надати Україні, Молдові та Грузії".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:34
фото
У Брюсселі церква почала варити пиво, щоб врятуватися від закриття
18:31
Трамп назвав фейком новину про намір збільшити ядерний арсенал США вдесятеро
18:04
У декларації Східного партнерства буде згадка про європейські прагнення України
17:56
Клімкін: Повернення РФ до Ради Європи стане перекривленням реальності
17:51
ЄС відмовив Молдові у наданні 28 млн євро на судову реформу
17:41
Трамп на нараді з нацбезпеки заявив про намір збільшити ядерний арсенал вдесятеро – ЗМІ
17:27
Клімкін вважає вичерпаною історію із заявою президента Чехії в ПАРЄ
17:09
У Дамаску смертники скоїли потрійну атаку на штаб-квартиру поліції
17:08
відео
У Страсбурзі відкрили зірку героям Небесної сотні
16:54
Посли ЄС досягли компромісу щодо декларації саміту "Східного партнерства"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Геннадій Максак, для Європейської правди

Виміряти "Східне партнерство": як оцінити успішність ініціативи ЄС

ЄС визначив 20 ключових пріоритетів політики "Східного партнерства", що мають бути досягнуті до 2020 року. Від проміжних оцінок виконання цих пріоритетів залежить загальна оцінка ефективності СхП. Перший перегляд цієї програми ЄС планує провести вже у грудні.

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій

Головна мета візиту Земана була в тому, щоби він заявив про необхідність зняття санкцій з РФ – і саме з цього він почав виступ. А скандальні заяви про Крим стали лише доповненням до основного меню... Та це не привід здаватися, ми маємо всі шанси на дипломатичну перемогу...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  