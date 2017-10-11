У декларації Східного партнерства буде згадка про європейські прагнення України

У декларації саміту "Східного партнерства" буде згадка про європейські прагнення України, Молдови та Грузії.
Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"(Згадку про - Ред.) європейські прагнення Грузії, Молдови та України залишили у декларації саміту "Східного партнерства", - написав він.
the European aspiration of #Georgia, #Moldova & #Ukraine remains in the #EaP declaration.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, посли країн Євросоюзу досягли компромісу щодо тексту декларації для саміту "Східного партнерства", який відбудеться у листопаді в Брюсселі.
Однак, не було відомо, чи будуть згадуватися у декларції європейські прагнення України, Молдови та Грузії.
Раніше повідомлялося, що Естонія готує компромісне формулювання щодо європейських прагнень України для декларації саміту "Східного партнерства".
Нагадаємо, у липні 19-й саміт Україна-ЄС завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації через розбіжності щодо формулювання про "європейські прагнення України" - Київ наполягав на цій фразі, Нідерланди і інші країни були проти.
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