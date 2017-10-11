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Лідер Каталонії готовий до діалогу з Іспанією без попередніх умов

Середа, 11 жовтня 2017, 19:09
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Глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність вступити в діалог про незалежність зі своїми іспанськими колегами "без попередніх передумов".

Про це він заявив в інтерв'ю CNN у середу, 11 жовтня.

Пучдемон, говорячи на наступний день після того, як він призупинив офіційну декларацію незалежності, заявив, що виступає за посередництво з метою врегулювання кризи.

Однак, він наполіг на тому, що більшість каталонців хочуть виходу зі складу Іспанії. "Відносини між Каталонією та Іспанією не працюють, і більшість каталонців хочуть, щоб Каталонія була незалежною державою", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому він не наполіг на початку проголошення незалежності відразу ж у вівторок, Пучдемон заявив: "Насамперед через почуття відповідальності, я не хочу проголошувати незалежність, я хочу, щоб це сталося".

Він сказав, що вважає себе зобов'язаним відкрити вікно для діалогу у відповідь на міжнародні вимоги, додавши, що офіційна пропозиція щодо діалогу, подібного до того, що він зробив Мадриду, "потребує відповіді протягом кількох днів".

Пучдемон також наполіг на тому, що уряд у Мадриді не має причин застосовувати статтю 155 Конституції щодо Каталонії (означає призупинення самоуправління в Каталонії), і що це було б помилкою. 

За його словами, зараз важливий час для обох сторін, щоб розпочати діалог.

"Ми знаходимося в такій точці, де найважливіше те, що відсутні попередні умови для того, щоб сісти за стіл переговорів та почати поговорити, прийняти те, що ми повинні говорити, нам потрібно говорити в потрібних умовах", - сказав він.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

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