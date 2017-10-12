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Чотири країни приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти РФ

Четвер, 12 жовтня 2017, 15:09
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Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна приєдналися до продовжених санкцій проти РФ, введених за через порушення територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

Могеріні нагадала про рішення Ради ЄС від 14 жовтня продовжити обмежувальні заходи на шість місяців до 15 березня 2018 року.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, країна-член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Повідомляється, що ці країни забезпечать відповідність їхніх національних політик рішенню ради ЄС.

"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - заявила Могеріні.

Як повідомлялося, обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.

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