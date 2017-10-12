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Сенат Чехії: Земан у ПАРЄ легітимізував агресію Росії проти України

Четвер, 12 жовтня 2017, 15:52
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Чеський Сенат - верхня палата парламенту - схвалив постанову, в якій заявив, що своїми словами про Крим президент Чехії Мілош Земан легітимізував російську агресію проти України.

За відповідну постанову проголосували 38 сенаторів з 47 присутніх у залі, повідомляє видання Ceske Noviny. Лише троє висловилися проти, шестеро утрималися.

Глава держави повинен поважати зовнішню політику Чехії, наголошується у постанові. "Своїми заявами президент республіки легітимізував агресію, яка порушує міжнародне право", - заявляють чеські сенатори.

При цьому сенатори відхилили пропозицію визнати, що заява Земана завдала шкоди інтересам Чехії.

Прес-секретар Земана Їржі Овчачек заперечив претензії сенаторів. "Президент не легалізував анексію Криму, він висловив збалансовану та реалістичну думку, тому відхилень від чеської зовнішньої політики не було", - заявив він.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

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