Через рішення ЄСПЛ Україна може не сплатити відшкодування тисячам заявників

Четвер, 12 жовтня 2017, 16:24

Рішення Європейського суду з прав людини про передачу до Комітету міністрів всіх скарг на невиконання рішень українських судів, найімовірніше, призведе до того, що заявники не отримають стандартної для ЄСПЛ компенсації моральних збитків.

Це випливає з опублікованого рішення Суду та окремої думки суддів до нього, повідомляє "Європейська правда".

Досі українці, які стикнулися з проблемою невиконання рішень національних судів, мали можливість звернутися до ЄСПЛ із гарантовано виграшною скаргою. Переважно йдеться про фінансові рішення, винесені проти держави, держорганів або держпідприємств, що визнавалися у Страсбурзі "типовими", та подібними до пілотного рішення "Іванов та інші проти України". Суд у Страсбурзі зобов’язував державу виконати рішення суду та виплатити заявникові від 1000 до 3000 євро додаткового відшкодування (Just satisfaction).

У 2012-2017 роках ЄСПЛ присудив виплатити таким заявниками 12 млн євро; зазвичай держава виплачувала Just satisfaction, однак початкове рішення так і лишалося невиконаним.

Станом на 2017 рік у черзі ЄСПЛ накопичилося понад 12 тисяч скарг такого типу проти України. У рішенні від 12 жовтня ЄСПЛ припинив провадження щодо всіх цих скарг та перенаправив їх до Комітету міністрів Ради Європи, всі наступні скарги будуть автоматично спрямовані до КМРЄ.

Суд доручив КМРЄ домогтися від України виконання початкових рішень національних судів, а також системної зміни практики виконання судових рішень. Натомість у рішенні немає згадки про присудження цим заявникам додаткового відшкодування.

В окремій думці семи суддів, які голосували проти даного рішення (серед них – суддя від України Ганна Юдківська) відзначається, що суд не передав до КМРЄ методику для присудження такого відшкодування. "Досі тисячі заявників отримували компенсацію від держави. Відтепер більшість суддів ЄСПЛ вирішила позбавити інших такого практичного засобу... залишивши їх у підвішеному стані", - йдеться у документі.

Порядок виконання такого безпрецедентного вердикту ЄСПЛ наразі незрозумілий. КМРЄ на одному з наступних засідань має ухвалити відповідне рішення; також він повинен вирішити, як діяти з проблемою виплати компенсацій, але велика імовірність, що він не буде шукати правовий шлях для призначення виплати Just satisfaction українським заявникам.

Перелік з понад 12 тисяч справ, які перебувають на розгляді ЄСПЛ та мають бути передані до КМРЄ, наводиться у рішенні Європейського суду з прав людини.