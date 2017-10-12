ОАЕ висилають всіх дипломатів КНДР та припиняють видачу віз

Четвер, 12 жовтня 2017, 17:49

Об'єднані Арабські Емірати повідомили про припинення дипломатичної місії посла КНДР у країні, а також відкликають власного посланника з Пхеньяна.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство ОАЕ WAM з посиланням на заяву МЗС ОАЕ.

За даними агентства, ОАЕ також припиняють видачу нових віз та ліцензій компаніям, що належать громадянам КНДР.

Зазначається, що таке рішення прийнято відповідно до резолюцій Радбезу ООН, які були ухвалені через ядерні та ракетні випробування Пхеньяну.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

Нагадаємо, Китай закриває на своїй території північнокорейські компанії відповідно до санкцій ООН проти Пхеньяну, які були введені через ядерні та ракетні випробування.