У Сирії під час вибухів смертників загинули щонайменше 50 осіб –ЗМІ

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Списувати все на Росію – легковажно та безвідповідально, бо між Україною та Угорщиною є ще чимало факторів для непорозуміння. Але роль Москви у нинішній кризі вагома, її дуже важливо розуміти, аби максимально вичистити дискурс українсько-угорських відносин від гібридного впливу.