У Сирії під час вибухів смертників загинули щонайменше 50 осіб –ЗМІ

На північному сході Сирії в результаті кількох вибухів терористів-смертників загинули 50 людей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Червоному півмісяці Курдистану.
Теракт стався 12 жовтня в провінції Хасак біля населеного пункту Абу-Фас.
Вибухи здійснили три смертники, які перебували в замінованих автомобілях.
Повідомляється, що спрацювало три вибухових пристрої.
За словами джерела, також при нападі терористів велика кількість людей постраждала, точне число поранених не називається.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про щонайменше 18 загиблих
Напад здійснила терористичне угруповання "Ісламська держава".