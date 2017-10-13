Парламент Італії проголосував за нову виборчу систему

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 07:59

Незадовго до виборів в Італії нижня палата парламенту проголосувала за нову виборчу систему.

Про це повідомляє Reuters.

Новий виборчий закон, який може призвести до ізоляції популістичної партії "5 зірок".

На підтримку нової виборчої системи висловилися 375 парламентарів. Не підтримали проект 215 депутатів.

Нова система виборів буде змішаною. Згідно з нею, 225 депутатів будуть обиратися за мажоритарними округами, ще 386 парламентарів отримають свої мандати за партійними списками.

На відміну від існуючої системи, новий закон дозволяє створити широкі коаліції до голосування.

Цей фактор може зашкодити партії "5 зірок", яка відмовляється вступати в альянси.

За нову систему ще має проголосувати Сенат.