Знайти
АКТУАЛЬНО

Віце-спікер парламенту Естонії пішов з посади через скандал із домаганням

У Мюнхені забудовника зобов’язали відбудувати зруйновану ним історичну будівлю

Угорщина і далі каже про ніж в спину і вимагає у Києва змінити закон про освіту

У Барселоні на марш з нагоди Національного дня Іспанії вийшли 65 тис. осіб

В Раді Європи не домовилися про робочу групу, що мала повертати росіян

ОАЕ висилають всіх дипломатів КНДР та припиняють видачу віз

США оголосили про вихід з ЮНЕСКО






Клімкін в Румунії: жодна румунська школа не буде закрита

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 11:21
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив румунським парламентарям положення освітнього закону.

У п’ятницю, 13 жовтня, глава МЗС перебуває з візитом у Бухаресті, повідомила у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

"Павло Клімкін предметно пояснив положення освітнього закону. Важливо, як він буде імплементуватись. Будемо більше співпрацювати з румунською громадою", - написала вона.

За її словами, Клімкін пообіцяв, що жодна румунська школа в Україні не буде закрита. Міністр вкотре підкреслив, що освітній закон розширить можливості для національних меншин.

За словами речниці, румунські парламентарі виступили за конструктивний діалог при обговорення освітнього закону.

Нагадаємо, 12 жовтня глава МЗС для обговорення освітнього закону здійснив візит до Угорщини.

За підсумками зустрічі Угорщина продовжила наполягати на змінах закону, оскільки він, на її думку, порушує права етнічних угорців.  

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:42
Бліцкриг з повернення Росії до ПАРЄ провалився - Ар'єв
12:36
У Румунії троє міністрів подали у відставку
12:09
Клімкін: Румунія готова до діалогу про освіту мовами меншин
11:52
Турецькі війська створюють спостережні пости на території Сирії
11:42
Литва витратить на системи ППО середньої дальності 122 млн євро – ЗМІ
11:21
Клімкін в Румунії: жодна румунська школа не буде закрита
11:18
Представництво ЄС закликало Раду ухвалити медичну реформу
11:06
СБУ дозволила в’їзд іспанським журналістам, видвореним через антиукраїнську діяльність
10:56
Associated Press опублікувало запис "акустичної атаки" на посольство США на Кубі
10:49
Віце-спікер парламенту Естонії пішов з посади через скандал із домаганням
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Новий рівень угорського конфлікту: хто стоїть за вимогами відокремлення Закарпаття

Списувати все на Росію – легковажно та безвідповідально, бо між Україною та Угорщиною є ще чимало факторів для непорозуміння. Але роль Москви у нинішній кризі вагома, її дуже важливо розуміти, аби максимально вичистити дискурс українсько-угорських відносин від гібридного впливу.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  