Клімкін в Румунії: жодна румунська школа не буде закрита

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 11:21

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив румунським парламентарям положення освітнього закону.

У п’ятницю, 13 жовтня, глава МЗС перебуває з візитом у Бухаресті, повідомила у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

"Павло Клімкін предметно пояснив положення освітнього закону. Важливо, як він буде імплементуватись. Будемо більше співпрацювати з румунською громадою", - написала вона.

За її словами, Клімкін пообіцяв, що жодна румунська школа в Україні не буде закрита. Міністр вкотре підкреслив, що освітній закон розширить можливості для національних меншин.

.@PavloKlimkin Ще раз наголосив: жодна румунська школа не буде закрита. Ніякої асиміляції. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 жовтня 2017 р.

За словами речниці, румунські парламентарі виступили за конструктивний діалог при обговорення освітнього закону.

Нагадаємо, 12 жовтня глава МЗС для обговорення освітнього закону здійснив візит до Угорщини.

За підсумками зустрічі Угорщина продовжила наполягати на змінах закону, оскільки він, на її думку, порушує права етнічних угорців.