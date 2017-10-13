Клімкін: Румунія готова до діалогу про освіту мовами меншин

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 12:09

Румунія готова до відкритого діалогу щодо мовних положень українського закону про освіту.

Про це, перебуваючи з візитом у Бухаресті, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.

"В Румунії все зовсім по-іншому, ніж в Угорщині. Є готовність до відкритого діалогу. Але треба предметно працювати з місцевою громадою", - зазначив глава МЗС.

В Румунії все зовсім по-іншому ніж в Угорщині. Є готовність до відкритого діалогу. Але треба предметно працювати з місцевою громадою. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 жовтня 2017 р.

Як повідомляла "ЄвроПравда", в Бухаресті міністр закордонних справ України пояснив румунським парламентарям положення освітнього закону.

12 жовтня глава МЗС для обговорення освітнього закону здійснив візит до Угорщини.

За підсумками зустрічі Угорщина продовжила наполягати на змінах закону, оскільки він, на її думку, порушує права етнічних угорців.