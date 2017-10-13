Бліцкриг з повернення Росії до ПАРЄ провалився – Ар'єв

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 12:42

Сценарій блискавичного повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи зазнав невдачі завдяки спільним зусиллям політиків і дипломатів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Отже, підсумок: бліцкриг-сценарій по РФ в ПАРЄ поламали спільними зусиллями. Але будемо дуже пильними" - написав він.

При цьому він відзначив зусилля членів української делегації в ПАРЄ Олени Сотник, Георгія Логвинського, а також представника України в Раді Європи Дмитра Кулеби.

"Більшість не готові іти назустріч російському шантажу, що керівники РЄ в розмовах зі мною визнали одразу по закінченню засідання" - заявив Ар’єв.

"В результаті всього на бюро ПАРЄ від Ягланда сьогодні вимагали жорсткої позиції на перемовинах в Москві і взагалі подати в суд на РФ через несплату внесків. Атмосфера змінюється. І змінюється не сама по собі, а через спільні дії і синергію українців в РЄ" - наголосив він.

Нагадаємо, 11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Однак напередодні в Раді Європи не домовилися про робочу групу, що мала повертати РФ у ПАРЄ.

Детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": "ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після "сірого тижня" в Страсбурзі".