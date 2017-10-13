Данія продовжила прикордонний контроль до травня 2018 року

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 15:02

Уряд Данії продовжив контроль на кордоні з Німеччиною до 12 травня наступного року, посилаючись на міграцію як ключове питання.

Про це повідомляє данський телеканал DR.

Данія запровадила прикордонний контроль в січні 2016 року і з того часу кілька разів його продовжувала.

Уряд заявив, що "міграційна ситуація і серйознп загрозу тероризму проти Данії" стали підставами для нового продовження.

Міністр закордонних справ Інгер Стойберг повідомила, що, незважаючи на зменшення числа шукачів притулку, які прибули до Європи у порівнянні з піком наприкінці 2015 року, кордони країн Європи залишаються під тиском.

"Ми не можемо закрити очі на серйозну загрозу тероризму проти Данії. Тому уряд вважає за необхідне підтримувати прикордонний контроль", - сказала вона.

Прикордонний контроль проводиться на сухопотнуму кордоні з Німеччиною. Поліція вибірково перевіряє документи у автомобілістів. Раніше з поліцейськими патрулювали і бійці Національої гвардії, але у липні їх відкликали з кордону.

Нагадаємо, уряд Німеччини також продовжив контроль на своїх державних кордонах ще на шість місяців.