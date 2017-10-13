Данія продовжила прикордонний контроль до травня 2018 року

Уряд Данії продовжив контроль на кордоні з Німеччиною до 12 травня наступного року, посилаючись на міграцію як ключове питання.
Про це повідомляє данський телеканал DR.
Данія запровадила прикордонний контроль в січні 2016 року і з того часу кілька разів його продовжувала.
Уряд заявив, що "міграційна ситуація і серйознп загрозу тероризму проти Данії" стали підставами для нового продовження.
Міністр закордонних справ Інгер Стойберг повідомила, що, незважаючи на зменшення числа шукачів притулку, які прибули до Європи у порівнянні з піком наприкінці 2015 року, кордони країн Європи залишаються під тиском.
"Ми не можемо закрити очі на серйозну загрозу тероризму проти Данії. Тому уряд вважає за необхідне підтримувати прикордонний контроль", - сказала вона.
Прикордонний контроль проводиться на сухопотнуму кордоні з Німеччиною. Поліція вибірково перевіряє документи у автомобілістів. Раніше з поліцейськими патрулювали і бійці Національої гвардії, але у липні їх відкликали з кордону.
Нагадаємо, уряд Німеччини також продовжив контроль на своїх державних кордонах ще на шість місяців.