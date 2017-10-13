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Депутатка Піратської партії Ісландії через пошкоджене око змушена носити пов’язку

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 15:52
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Депутатка від Піратської партії Ісландії Єва Пандора Балдурсдоттір змушена носити пов’язку на око через "домашній інцидент" зі своєю маленькою донечкою.

Про це пише BBC.

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що її однорічна донька пошкодила їй око, тому цими вихідними вона змушена носити пов’язку.

"Це не було би проблемою, якби не той факт, що сьогодні ввечері я збираюсь на телевізійні дебати. Звичайно, я одягну мою чудову пов’язку", - написала вона.

 

Піратська партія Ісландії, основою політики якої є громадянські права, вільний обмін інформацією і пряма демократія, має 10 з 63 місць у парламенті Ісландії. За підсумками виборів 2016 року "пірати" є третьою за величиною політичною силою країни. 

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