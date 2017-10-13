В МЗС про сепаратистську акцію під посольством України: "Будапешт відверто заграється"

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 20:54

В МЗС України виразили протест через проведену під посольством України акцію "Самовизначення для Закарпаття".

Про це директор Департаменту політики та комунікацій МЗС України Олексій Макєєв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Здається, що Будапешт, попри наш для багатьох оглядачів занадто вже конструктивний дипломатичний підхід - відверто заграється.

Рішуче протестуватимемо та очікуємо, що влада Угорщини невідкладно відмежується від цих ганебних закликів", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття", протест проти якої висловило МЗС України.

За словами посла України в Угорщині Любові Непоп, організатори виступають за: "самовизначення Закарпаття і свободу русинським, польським, болгарським, румунським, вірменським національним громадам, які проживають на території нинішньої України" та виражають протест проти "варварства путчистів, які захопили в полон Україну і разом з нею угорських національних братів".