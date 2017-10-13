Трамп оголосив нову жорстку політику щодо Ірану

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 21:10

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, що регулює контроль за виконанням Іраном цієї угоди.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Білому домі.

Трамп, назвавши уряд Ірану фанатичним режимом, відмовився продовжувати затвердження міжнародної ядерної угоди.

"Ми не можемо і не будемо робити це затвердження", - сказав він.

За його словами, він направив угоду Конгресу США та проведе консультацію із союзниками про те, як її змінити.

"У випадку, якщо ми не зможемо вирішити проблему у співпраці з Конгресом і нашими союзниками, то ця угода буде припинена", - сказав Трамп.

Він наголосив, що новий підхід до ядерної угоди є частиною загальної стратегії боротьби з іранською "диктатурою".

Трамп також анонсував введення санкцій США проти військових Революційної гвардії Ірану, яких він назвав прихильниками міжнародного терору.

Раніше американський сенатор Боб Коркер, голова сенатського Комітету з зовнішніх відносин, повідомив, що в найближчі два тижні буде запроваджено законодавство, яке змінить закон США, що потребує регулярного перегляду ядерної угоди з метою "усунення недоліків" у пакті.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.