Знайти
АКТУАЛЬНО

Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном

Під посольством України в Угорщині - мітинг за відокремлення Закарпаття

Іспанія розглядає можливість внесення змін до Конституції для виходу з кризи

Стало відомо, як сформулюють європейські прагнення України у декларації саміту СхП

Польща відбила третю кібератаку росіян – міністр оборони

Нідерланди хочуть скасувати закон про референдум, за яким голосували проти асоціації України

Данія продовжила прикордонний контроль до травня 2018 року






Президент подав законопроект про приєднання до Пан-Євро-Мед

Субота, 14 жовтня 2017, 09:50
Версія для друку Коментарі

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради законопроект про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроект було внесено до Ради 12 жовтня.

Ініціатива Пан-Євро-Мед дозволяє використовувати в товарах сировину чи складові, що походять з країн, які є членами цієї угоди, та експортувати їх як продукцію власного виробництва.

Для повноцінної роботи Конвенції необхідно внести зміни до протоколів щодо правил походження чинних угод про вільну торгівлю, які Україна наразі має з країнами-учасницями Конвенції (ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова).

За підсумками 2016 року, експорт України до країн-учасниць Конвенції складає 53% всього експорту нашої держави. З них понад 40% - до країн ЄС, 4,2% - до Туреччини, 3,1% - до Єгипту.

За 6 місяців 2017 року частка українського експорту до країн Пан-Євро-Мед вже складає більше 50%, з них 40% - до країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що в уряді сподіваються, що угода Пан-Євро-Мед за оптимістичного сценарію офіційно запрацює для України з 1 січня 2018 року.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:13
Британія звинувачує Іран в кібератаці на парламент – ЗМІ
10:55
Президент Ісландії зламав ніс у ванній
10:44
Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном
10:06
Новим главою ЮНЕСКО обрано екс-міністра культури Франції Одрі Азуле
10:02
Сербія не реагує на дані щодо участі її громадян у війні на Донбасі – посол
09:50
Президент подав законопроект про приєднання до Пан-Євро-Мед
21:10
Трамп оголосив нову жорстку політику щодо Ірану
20:54
В МЗС про сепаратистську акцію під посольством України: "Будапешт відверто заграється"
20:39
Фото
Під посольством України в Угорщині - мітинг за відокремлення Закарпаття
19:54
Юнкер: Незалежність Каталонії може призвести до розколу по всьому ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства

Євросоюз відмовився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Замість цього ЄС... погодився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Ні, це не помилка і не шизофренія. Йдеться про дипломатію. І трошки – про лінгвістику...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  