Президент подав законопроект про приєднання до Пан-Євро-Мед

Субота, 14 жовтня 2017, 09:50

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради законопроект про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроект було внесено до Ради 12 жовтня.

Ініціатива Пан-Євро-Мед дозволяє використовувати в товарах сировину чи складові, що походять з країн, які є членами цієї угоди, та експортувати їх як продукцію власного виробництва.

Для повноцінної роботи Конвенції необхідно внести зміни до протоколів щодо правил походження чинних угод про вільну торгівлю, які Україна наразі має з країнами-учасницями Конвенції (ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова).

За підсумками 2016 року, експорт України до країн-учасниць Конвенції складає 53% всього експорту нашої держави. З них понад 40% - до країн ЄС, 4,2% - до Туреччини, 3,1% - до Єгипту.

За 6 місяців 2017 року частка українського експорту до країн Пан-Євро-Мед вже складає більше 50%, з них 40% - до країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що в уряді сподіваються, що угода Пан-Євро-Мед за оптимістичного сценарію офіційно запрацює для України з 1 січня 2018 року.