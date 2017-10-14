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Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном

Субота, 14 жовтня 2017, 10:44
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США не мають права в односторонньому порядку припинити участь у ядерній угоді з Іраном.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, йдеться у повідомленні прес-служби Європейської служби зовнішньої дії.

"Це не двостороння угода, вона не належить до жодної країни і у жодної країни немає права виходити з неї" - заявила вона.

Таким чином очільниця європейської дипломатії відреагувала на публікацію Білим домом нової стратегії щодо Ірану.

За словами Могеріні, це надійна угода, яка працює.

"Ми не можемо собі дозволити зруйнувати її" - наголосила вона.

Іран повністю реалізує угоду, як це підтверджує Міжнародне енергетичне агентство.

"Не було порушень будь-яких зобов'язань, передбачених у договорі. Ця угода заборонила, запобігає і далі запобігатиме спробам Ірану розробляти ядерну зброю", - сказала Могеріні.

Вона наголосила, що Європейський союз разом із рештою міжнародного співтовариства продовжує повністю підтримувати ядерну угоду.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, що регулює контроль за виконанням Іраном цієї угоди.

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