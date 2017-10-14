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Нова голова ПАРЄ написала листа спікерам парламенту РФ, готова зустрітися – ЗМІ

Субота, 14 жовтня 2017, 13:54
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Тимчасовий голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Стелла Кіріакідес направила лист спікерам верхньої та нижньої палат парламенту РФ, в якому висловила готовність найближчим часом зустрітися.

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на джерело в кулуарах асамблеї Міжпарламентського союзу, що  відкривається в Санкт-Петербурзі.

"Вона висловлює вдячність за запрошення до участі у роботі асамблеї МПС, але зазначає, що ПАРЄ не має можливості направити офіційного представника", - навів співрозмовник агентства зміст листа тимчасового спікера ПАРЄ.

При цьому Кіріакідес "сподівається найближчим часом, коли трапиться слушний випадок, зустрітися зі спікерами палат парламенту РФ для обговорення відносин між російським парламентом і ПАРЄ і вважає це питання надзвичайно важливим", додало джерело.

Як повідомляла ЄвроПравда, 10 жовтня представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес перемогла на виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

На користь Стелли Кіріакідес зіграло те, що вона є жінкою (в структуах РЄ це - важливий аргумент, адже її обрання допомагало зберегти гендерний баланс), а також те, що литовець Зінгеріс, на відміну від неї, відомий своїм скептичним ставленням до РФ.

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