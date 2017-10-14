Половина чехів досі не визначилася, за кого голосувати на виборах

Субота, 14 жовтня 2017, 16:18

51% громадян Чехії досі не визначилися з тим, за кого віддати голос на парламентських виборах 21-22 жовтня.

Такими є дані опитування кафедри соціології Карлового університету, повідомляє видання Lidové noviny.

Кожен п’ятий опитаний вже знає, що не піде на вибори. Точно знають за кого проголосують лише 30% опитаних.

"Це означає, що дві третини тих, хто може прийти на вибори, досі не визначилися, за кого голосувати" - каже соціолог Войтех Прокеш. За його словами, саме ці люди і визначать результат виборів.

Опитування проводилося за методом вивчення психології споживачів, за який цього року присудили Нобелівську премію з економіки.

Дані опитувань у Чехії буде заборонено публікувати вже з вівторка.

Парламентські вибори пройдуть 21-22 жовтня.