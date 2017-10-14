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Меркель підніме тему відносин Брюсселя і Анкари на саміті ЄС

Субота, 14 жовтня 2017, 16:44
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підніме тему відносин Брюсселя і Анкари на саміті Євросоюзу 19-20 жовтня, але поки не очікує рішення з приводу можливого припинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС.

Про це вона заявила у відеозверненні, опублікованому в суботу, 14 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

Берлін попросив Єврокомісію підготувати звіт про ситуацію в Туреччині, тому що "є дуже багато випадків, коли людей, на наш погляд, несправедливо заарештовують, і тому що ми з занепокоєнням стежимо за політичними подіями (в Туреччині)", пояснила Меркель.

У той же час канцлерка вважає, що "конкретних рішень" щодо Анкари на саміті в Брюсселі прийнято не буде.

"Я хотіла б почути думку моїх колег, як вони дивляться на двосторонні відносини з Туреччиною і які висновки при необхідності ми повинні зробити з цього", - додала Ангела Меркель.

На початку вересня під час теледебатів перед виборами в бундестаг Меркель погодилася зі своїм опонентом, соціал-демократом Мартіном Шульцем щодо необхідності обговорити можливе припинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС. Пізніше стало відомо, що канцлер Німеччини підніме це питання на жовтневому саміті Євросоюзу в Брюсселі.

Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь заявив, що його країна більше не потребує приєднання до Євросоюзу, однак не має наміру в односторонньому порядку виходити з відповідних переговорів. Переговори з Туреччиною про вступ до ЄС були розпочаті у 2005 році - через 18 років після подачі Анкарою відповідної заявки.

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