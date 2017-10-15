Іран попередив про вихід з ядерної угоди в разі введення нових санкцій

Неділя, 15 жовтня 2017, 10:39

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що країна розгляне можливість виходу з ядерної угоди, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Якщо Іран в будь-який момент буде вважати, що дії протилежної сторони щодо скасування санкцій недостатні для Ісламської Республіки, тоді у Ірану буде багато варіантів, і один з них - вийти з ядерної угоди", - сказав Заріф.

"Якщо санкції будуть знову запроваджені в галузях, що мають особливе значення для нас, включаючи продаж нафти, судноплавство та страхування перевезень та продаж літаків, ми матимемо право приймати рішення щодо нашої присутності в ядерній угоді", - додав Глава МЗС Ірану.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив нову жорстку політику щодо Ірану, пообіцявши розірвати ядерну угоду з Іраном. Він також висловив намір ввести нові санкції проти Тегерана.