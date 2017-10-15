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Іран закриває головний прикордонний перехід з Іракським Курдистаном

Неділя, 15 жовтня 2017, 13:47
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Іран закриває важливий прикордонний перехід "Башмаг" з Регіональним урядом Курдистану на тлі напруженості через референдум про незалежність курдів.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Іранський уряд закрив перехід біля провінції Аль-Сулейманія", - заявив журналістам Алі Тавфік, директор прикордонного пункту.

"Закриття призупинило рух товарів і людей в курдський регіон і з нього", - додав Тавфік.

Інформаційне агентство Ірану Tasnim повідомило, що рішення про припинення перетину кордону було прийнято "з огляду на події в Іракському Курдистані".

Повідомляється, що Іран має три основні прикордонні переходи з курдським регіоном: "Хаджі Омаран" (в провінції Ербіль), "Парваз-хан" і "Башмаг".

Раніше повідомлялося, що Тегеран заборонив іранським компаніям транспортувати паливо з та до Іракського Курдистану.

Нагадаємо, 25 вересня у курдський автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.

Читайте також на сайті "ЄвроПравди": "Референдум, що дає шанс ІДІЛ: чому світ не вітає незалежність Курдистану".

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