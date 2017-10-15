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Іран заперечує закриття кордону з Іракським Курдистаном

Неділя, 15 жовтня 2017, 17:39
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Іран заперечив повідомлення про закриття прикордонного переходу з Іракським Курдистаном у відповідь на референдум про незалежність курдів.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство ISNA з посиланням на заяву прес-секретаря МЗС Ірану Бахрама Кассемі.

"Як ми вже повідомляли раніше, ми перекрили наше авіасполучення з курдським регіоном згідно із запитом центрального уряду Іраку, і, наскільки я знаю, щодо цього питання нічого нового не відбулося", - заявив прес-секретар МЗС Ірану.

Раніше повідомлялося, що Іран закриває важливий прикордонний перехід "Башмаг" з Регіональним урядом Курдистану на тлі напруженості через референдум про незалежність курдів.

Як відомо, Тегеран заборонив іранським компаніям транспортувати паливо з та до Іракського Курдистану.

Нагадаємо, 25 вересня у курдський автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.

Читайте також на сайті "ЄвроПравди": "Референдум, що дає шанс ІДІЛ: чому світ не вітає незалежність Курдистану".

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