Мадрид висунув фінальний ультиматум Каталонії

Понеділок, 16 жовтня 2017, 13:05

Мадрид вважає незадовільною відповідь глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона щодо того, чи проголосив він минулого тижня у парламенті незалежність Каталонії, і висуває останній ультиматум.

Про це повідомляє El Mundo.

У понеділок віце-прем'єр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія прокоментувала лист лідера Каталонії Карлеса Пучдемона до прем’єр-міністра Маріано Рахоя, у якому він не дав чіткої відповіді щодо незалежності регіону та закликав Мадрид до діалогу.

Уряд Іспанії вважає лист Пучдемона неприйнятним, оскільки він не задовольняє вимогу Мадрида.

"Було не так вже й важко сказати "так" чи "ні", - заявила де Сантамарія, визнавши, що ситуація "навмисної плутанини" продовжується. Тепер іспанський уряд очікує, що до 10:00 (за місцевим часом) четверга, 19 жовтня, Пучдемон "все виправить і внесе ясність".

Вона відзначила, що Мадрид не відкидає діалогу, але він повинен відбуватися у рамках закону з максимальною ясністю.

Нагадаємо, до понеділка, 16 жовтня, Мадрид вимагав від Пучдемона пояснити, що означає підписана ним декларація незалежності Каталонії. Однак каталонський лідер у листі до прем’єр-міністра Іспанії не надав чіткої відповіді.

Раніше Мадрид заявляв, якщо каталонська влада таки наполягатиме на розриві, до четверга 19 жовтня вона повинна змінити свою думку. В іншому разі Мадрид пригрозив призупинити автономію Каталонії.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії.

Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.