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ЄС закликав США зберегти ядерну угоду з Іраном

Понеділок, 16 жовтня 2017, 16:17
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Міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали ядерну угоду з Іраном, заявивши, що угода працює і є ключовим елементом зусиль щодо нерозповсюдження ядерної зброї, таким чином ставши в опозицію до Дональда Трампа.

Відповідну заяву міністри схвалили в понеділок, повідомляє Associated Press.

"ЄС підтримує продовження повного і ефективного виконання всіх частин угоди", - заявили міністри в своїй заяві. Вони відзначили, що Міжнародне агентство з атомної енергії вісім раз підтвердило, що Іран виконує свої зобов'язання.

"У момент гострої ядерної загрози ЄС сповнений рішучості зберегти угоду в якості ключової основи міжнародної архітектури нерозповсюдження ядерної зброї", - відзначили міністри, підкреслюючи, що розглядають рішення Дональда Трампа "у контексті внутрішньоамериканського процесу".

Міністри також підкреслили свою надію на те, що Конгрес США не піддасть сумніву угоду та забезпечить її виконання.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив нову жорстку політику щодо Ірану, пообіцявши розірвати ядерну угоду з Іраном. Він також висловив намір ввести нові санкції проти Тегерана.

Тепер Конгрес США має 60 днів, щоб вирішити, чи припинять США участь в угоді, ввівши санкції проти Ірану. 

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